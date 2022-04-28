Алжир разорвёт контракт на поставки газа в Испанию в случае реверса

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В Министерстве энергетики Алжира считают возможным разорвать контракт с Испанией на поставки газа, если там запустят реверс топлива. Речь идёт о перенаправлении поставляемого топлива соседним странам. При этом власти арабской страны не уточнили, были ли выявлены ранее подобные случаи с испанской стороны, пишет РИА Новости.

Поставка любого количества алжирского газа, экспортируемого Испании, но направленное не стороне, указанной в контракте, будет считаться нарушением контрактных обязательств, — сообщили в Министерстве энергетики Алжира.

В настоящее время все поставки топлива из Алжира в Испанию идут по газопроводу Medgaz через Средиземное море.

В Газпромбанке ранее отклонили платёж за поставку газа в Германию и Австрию от торговой фирмы Gazprom Marketing & Trading Ltd., сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники знакомые с ситуацией. Отмечается, что речь идёт об оплате с рублёвого счёта. В настоящее время, по информации журналистов, компания ведёт переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома». Источники издания также сообщили, что оплата является частью среднесрочного контракта на поставку семи тераватт-часов газа до конца 2023 года.