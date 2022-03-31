В МВФ сообщили о риске ослабления доллара из-за антироссийских санкций

Санкции против России ослабляют позиции доллара в качестве ведущей валюты, хотя этот процесс будет довольно медленным. Кроме того, события на Украине увеличивают интерес к цифровым валютам, что также может привести к более фрагментированной международной валютной системе. Об этом в интервью Financial Times заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат.

По её словам, санкции, включая ограничения в отношении Центробанка России, могут способствовать возникновению небольших валютных блоков, в основе взаимоотношений которых будет лежать торговля между отдельными группами стран. Частью данного процесса является и нынешний пересмотр торговых валют, связанный со снижением зависимости России от доллара. Более широкое использование других валют в мировой торговле также приведёт к дальнейшей диверсификации резервных активов национальных ЦБ.

Доллар останется основной глобальной валютой даже в такой ситуации, но на меньшем уровне фрагментация, безусловно, вполне возможна, — сказала Гопинат.

Она уточнила, что доля американской валюты в международных резервах упала с 70% до 60% за последние два десятилетия из-за укрепления роли других валют. Кроме того, последствия ситуации на Украине будут стимулировать внедрение цифровых валют, от криптовалют и стейблкоинов до цифровых валют центральных банков, что также ослабит позиции доллара.

Ранее эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли написал, что санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро. Он отметил, что решение США и ЕС заморозить валютные резервы России стало «нездоровым» прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации вложений в мире.