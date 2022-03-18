SCMP: в Китае допустили отказ от доллара и евро из-за санкций против России
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:31, 19 марта 2022
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
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Эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли в своей статье для китайской газеты South China Morning Post написал, что санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро. Он отметил, что решение США и ЕС заморозить валютные резервы России стало «нездоровым» прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации вложений в мире.
Западные санкции, отрезающие Москву от её валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать этому примеру, — поделился Кимберли.
По мнению эксперта, аналогом резервной валюты может послужить китайский юань.
Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир Инвестиций» Максим Шеин ранее заявил, что американский доллар уже перестаёт быть основной мировой валютой. Он добавил, что валюта Соединённых Штатов «увядает» из-за невозможности США обеспечить рост мировой экономики. Ещё одной причиной краха доллара, по мнению эксперта, является процесс деглобализации. Он напомнил, что в 2016 году МВФ пришлось включить юань в корзину ключевых валют. С тех пор, по словам аналитика, крупные страны стали сокращать долю расчётов в долларах.