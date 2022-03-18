SCMP: в Китае допустили отказ от доллара и евро из-за санкций против России

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Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир Инвестиций» Максим Шеин заявил, что американский доллар уже перестаёт быть основной мировой валютой. Он добавил, что валюта Соединённых Штатов «увядает» из-за невозможности США обеспечить рост мировой экономики. Ещё одной причиной краха доллара, по мнению эксперта, является процесс деглобализации, сообщает ПРАЙМ.

Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно, — поделился Шеин. Он напомнил, что в...