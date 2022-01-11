В Молдавии тарифы на газ могут вырасти на 30%

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что тарифы на газ в стране могут вырасти на 30%, если закупочная цена топлива сохранится на уровне $646 за тысячу кубометров. Вице-премьер уже отмечал, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, так как в декабре закупочная цена газа была $450, а в январе существенно возросла. Об этом Спыну заявил в эфире телеканала N4.

Если цена в 646 долларов за тысячу кубометров сохранится, то тариф с февраля может вырасти до 14,6–14,7 леев за кубометр (с 0,55 до 0,8 центов). Это пока предварительные подсчёты, — пояснил министр.

Вице-премьер признал, что рост тарифов неизбежен, к тому же существует риск с погашением платежей «Газпрому». Компания «Молдовагаз» должна представить свою официальную позицию по этому поводу 20 января. А решение о повышении тарифов будет принимать Национальное агентство по регулированию энергетики, которое может и не согласиться с позицией компании.

29 октября «Газпром» и «Молдовагаз» в результате длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. Для молдавской стороны условия контракта оказались выгодными: порядка $430 за тысячу кубометров. «Газпром» на тот момент заявил, что было принято решение подписать контракт на условиях молдавской стороны, но только при условии своевременной стопроцентной оплаты текущих платежей.

Ранее правительство Молдавии вновь обратилось к «Газпрому» с просьбой предоставить отсрочку для выплат по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну.