В Минфине рассказали, как копить деньги правильно

https://static.news.ru/photo/3e131192-3e94-11eb-bb2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Копить может каждый, откладывать возможно даже с небольшой зарплаты, главное иметь желание и цель, то есть быть мотивированным, считает эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант-методист по финансовой грамотности Минфина РФ Анастасия Бондаренко.

По словам эксперта, формирование накоплений — одна из очень важных задач, потому что они помогают пережить сложные жизненные периоды, делая человека более финансово стабильным и уверенным в завтрашнем дне.

Если подорожает проезд в транспорте или услуги ЖКХ, вы же найдёте возможность их оплатить, тогда почему нельзя в первую очередь заплатить себе? И это ещё один важный принцип формирования накоплений — сначала заплати себе, отложи часть полученного дохода, к примеру, на депозит, — сказала эксперт.

Другой не менее значимый принцип накоплений — регулярность. Как и в спорте или правильном питании, чтобы достичь успеха, нужно регулярно выполнять упражнения, подбирать продукты для ежедневного рациона, тот же подход должен быть и к сбережению.

По словам Анастасии Бондаренко, периодичность можно выбрать самостоятельно, чтобы это было комфортно и приятно, например, раз в месяц или каждую неделю, а можно и каждый день.

Чтобы суммы действительно накапливались и было меньше соблазна их потратить, лучше всего убрать деньги из доступного оборота. В качестве инструмента для сбережений можно выбрать депозит в банке, покупку ОФЗ или ПИФов и другие, — сказала эксперт.

Выбор формы накоплений зависит от целей формирования этого фонда. При формировании подушки безопасности инструмент накоплений должен быть прост и удобен в использовании, чтобы при необходимости сразу снять необходимую сумму.

Если вы хотите накопить на достойную пенсию, то есть это будет долгосрочный процесс и рисковать этими сбережениями нельзя, то можно рассмотреть вариант ИПП (индивидуальный пенсионный план) или банковский депозит, считает Бондаренко.