https://static.news.ru/photo/66724708-1f45-11ea-9893-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка.

Бизнес-спор, который в том числе решается в юридической плоскости, — это нормально. Неправилен формат с уголовным делом, — сказал в интервью РБК Добродеев.

Он также отметил, что развитие открытого программного обеспечения «принципиально важно для эффективного развития интернет-рынка».

Nginx крупнейший веб-сервер, созданный в 2002 году работавшими тогда в Rambler программистами Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым. Nginx обслуживает в том числе серверы «Яндекса», «ВКонтакте», Mail.ru, Rambler. В марте 2019 года компанию Nginx за 670 миллионов долларов купила F5 Networks.

12 декабря Rambler Group сообщила, что права на веб-сервер принадлежат ей. В этот же день в московском офисе Nginx прошёл обыск. Поводом для следственных действий стало заявление от компании, связанной с бизнесменом Александром Мамутом (совладелец Rambler Group). В постановлении об обыске в Nginx говорится, что сервер разрабатывался «в служебное время, в пределах установленных трудовых обязанностей», по поручению руководства Rambler. Сами разработчики говорят, что занимались его созданием в свободное время.

4 декабря силовики возбудили уголовное дело о нарушении авторских и смежных прав (ч. 3 ст. 146 УК РФ).

Ранее произошедшее прокомментировали в компании «Яндекс». Там считают, что ситуация вокруг конфликта Rambler и Nginx является плохим сигналом для программистского сообщества.