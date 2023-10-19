В Казахстане назвали некорректными сообщения о запрете экспорта в Россию Минторг Казахстана опроверг сообщения о запретах на экспорт товаров в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казахстанские власти не вводили запреты на экспорт товаров в РФ в связи с действующими санкционными мерами против Москвы. Распространенная в СМИ информация об этом является некорректной, заявили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций Министерство торговли и интеграции Казахстана официально заявляет о ее некорректности. Регулирование торговых отношений <...> происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что 106 видов продукции, про которые говорил вице-министр торговли республики Кайрат Торебаев, отвечая на вопрос журналиста, числятся в перечне товаров двойного назначения. В Минторге отметили, что экспортный контроль таких товаров проводится уже более 20 лет в рамках действующих международных режимов.

Ранее Zakon.kz привел слова Кайрата Торебаева, который заявил, что Казахстан полностью ограничил экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций. Речь шла как о казахстанской продукции, так и о товарах иностранных производителей, предназначенных для военных целей.