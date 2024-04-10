В Госдуме рассказали, кто заплатит за модернизацию сетей ЖКХ в России Депутат Разворотнева: за модернизацию ЖКХ в итоге заплатят россияне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в России в итоге заплатят граждане, заявила в интервью NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Так она ответила на вопрос о том, кто вернет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) деньги, выделенные на нацпрограммы, в том числе на развитие коммунального хозяйства.

Конечно. Вообще все инвестиционные программы у нас включены в тарифы (в том числе в тарифы ЖКХ. — NEWS.ru). Так всегда было и будет, — ответила депутат на вопрос о том, заплатит ли в итоге за модернизацию ЖКХ потребитель.

Разворотнева также признала, что точно неизвестно, на какие цели местные и региональные власти тратят значительный объем денег, предназначенный на коммунальное хозяйство.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что объем инвестиций из ФНБ на инфраструктуру и меры по поддержке экономики во втором полугодии 2023 года составил 709 млрд рублей. По данным ЦБ, в первой половине года чистый объем инвестиций из ФНБ за вычетом возвратов составил 288 млрд рублей.

Речь идет о средствах, которые выделили на возвратной основе на 14 проектов. Среди них развитие инфраструктуры Центрального транспортного узла, финансирование Фонда содействия ЖКХ и Фонда развития территорий, ЦКАД, строительство трасс Казань — Екатеринбург и обхода Твери. Деньги также направили на льготный лизинг воздушных и водных судов, наземного транспорта, обновление подвижного состава метро в Санкт-Петербурге.