Силуанов рассказал, сколько денег потратили из ФНБ за полгода Силуанов: инвестиции из ФНБ во второй половине года составили 709 млрд рублей

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Антон Силуанов

Объем инвестиций из Фонда национального благосостояния на инфраструктуру и меры по поддержке экономики во втором полугодии 2023 года составил 709 млрд рублей, заявил РБК глава Минфина РФ Антон Силуанов. По данным ЦБ, в первой половине года чистый объем инвестиций из ФНБ за вычетом возвратов составил 288 млрд рублей.

Речь идет о средствах, которые выделили на возвратной основе на 14 проектов. Среди них развитие инфраструктуры Центрального транспортного узла, финансирование Фонда содействия ЖКХ и Фонда развития территорий, ЦКАД, строительство трасс Казань — Екатеринбург и обхода Твери. Деньги также направили на льготный лизинг воздушных и водных судов, наземного транспорта, обновление подвижного состава метро в Санкт-Петербурге.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в бюджете ФНБ осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, которые были выделены на приобретение самолетов у иностранных собственников. По данным издания, на сегодняшний день выкуплено 150 самолетов, из которых 86 воздушных судов принадлежат «Аэрофлоту», остальные — «Уральским авиалиниям», авиакомпании S7 и чартерной компании iFly.

Ранее Минфин сообщал, что по итогам октября объем ФНБ сократился на 107 млрд рублей. По состоянию на 1 ноября он составлял 13,541 трлн рублей, что на 0,8% меньше, чем в сентябре.