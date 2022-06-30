В Госдуме рассказали, какие меры приняли для обхода западных санкций Депутат Кравченко рассказал, какие меры приняты для обхода западных санкций

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, внесенный депутатом ГД, членом комитета по экономической политике Денисом Кравченко, об обнулении НДС по продаже судов лизинговыми компаниями. Инициатива была поддержана правительством России, Министерством экономического развития, Министерством промышленности и торговли и Министерством транспорта. Соответствующие документы есть в распоряжении NEWS.ru. Как пояснил Кравченко, этот законопроект необходим на фоне пятого пакета санкций для обхода ограничительных мер и сообщений об аресте российских судов в зарубежных портах. Также предусматривается, что ставка налога 0% применяется в отношении реализации в 2022 году судов, принадлежащих на праве собственности российской лизинговой компании.

В беседе с NEWS.ru Кравченко подчеркнул, что в условиях проведения специальной военной операции важно нивелировать риски для российских компаний, которые испытывают беспрецедентное санкционное давление. По его словам, данный законопроект позволит передавать судна тем отечественным компаниям, кто продолжает свою международную судоходную деятельность.

На мой взгляд, принимаемые сегодня меры являются своевременными и правильными. Здесь стоит особо отметить целенаправленную работу всех профильных ведомств и законодателей, которые в оперативном режиме снимают многие барьеры для сохранения деятельности наших компаний, — заявил Кравченко.

Ранее Кравченко рассказал, что правительство и профильные ведомства ведут постоянную совместную работу по поддержке бизнеса, в частности, реализуются меры по временному снижению налоговой нагрузки в отдельных отраслях, вырабатываются новые режимы налогообложения. Он напомнил о законе, который предусматривает заявительный порядок возмещения НДС, введение нулевой ставки по налогу на прибыль для ИТ-компаний и снижение пени при просрочке уплаты налогов в два раза.