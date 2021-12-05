В Германии заявили, что «Северный поток — 2» поздно останавливать
Немецкий дипломат Ишингер: газопровод «Северный поток — 2» поздно останавливать
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:27, 05 декабря 2021
Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» останавливать уже поздно. При этом для Берлина проект остаётся головной болью, когда речь идёт об отношениях и с Киевом, и с Вашингтоном, отметил он в беседе с Handelsblatt.
«Северный поток — 2» остаётся не только проблемой в отношениях с Украиной и в Европарламенте, но и трансатлантической проблемой, — считает дипломат.
Он пояснил, что в конгрессе США не понимают, почему Германия не делает себя менее зависимой от российского газа и, с точки зрения Вашингтона, «фактически субсидирует Россию». По мнению Ишингера, Берлин не должен ставить себя в зависимость от американской внутренней политики, но следует убедиться, что США всё ещё понимают политику Германии.
Ранее стало известно, что в Европарламенте призвали свернуть реализацию «Северного потока — 2» в случае российского вторжения на Украину. Как заявил глава ведущей фракции Манфред Вебер, угроза для Киева вполне реальна. По его мнению, если Россия применит оружие у границы Украины, то в таком случае газопроводу «Северный поток — 2» придёт «конец».