В Германии заявили, что «Северный поток — 2» поздно останавливать

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» останавливать уже поздно. При этом для Берлина проект остаётся головной болью, когда речь идёт об отношениях и с Киевом, и с Вашингтоном, отметил он в беседе с Handelsblatt.

«Северный поток — 2» остаётся не только проблемой в отношениях с Украиной и в Европарламенте, но и трансатлантической проблемой, — считает дипломат.

Он пояснил, что в конгрессе США не понимают, почему Германия не делает себя менее зависимой от российского газа и, с точки зрения Вашингтона, «фактически субсидирует Россию». По мнению Ишингера, Берлин не должен ставить себя в зависимость от американской внутренней политики, но следует убедиться, что США всё ещё понимают политику Германии.

Ранее стало известно, что в Европарламенте призвали свернуть реализацию «Северного потока — 2» в случае российского вторжения на Украину. Как заявил глава ведущей фракции Манфред Вебер, угроза для Киева вполне реальна. По его мнению, если Россия применит оружие у границы Украины, то в таком случае газопроводу «Северный поток — 2» придёт «конец».