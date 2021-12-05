В Европарламенте предрекли конец СП-2 в случае войны России и Украины
Евродепутат призвал свернуть СП-2 в случае нападения России на Украину
Алсу Жамалетдинова
Алсу Жамалетдинова
13:20, 05 декабря 2021
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Вебер подчеркнул, что недавнее развёртывание российских войск на границе с Украиной вызывает очень большую обеспокоенность у Европы. Сложившаяся обстановка, по его словам, является «испытанием для НАТО и западного сообщества».
Ранее газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое, по данным источников издания, Россия готовит в начале 2022 года. Сроками нападения названы конец января — начало февраля. Издание отмечает, что существуют два сценария вторжения: одновременная атака с нескольких фронтов и нападение в несколько этапов.
Комментируя эту статью, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Германия в оч
В Европарламенте призвали свернуть реализацию «Северного потока — 2» в случае российского вторжения на Украину. Как заявил глава ведущей фракции Манфред Вебер, угроза для Киева вполне реальна. По его мнению, если Россия применит оружие у границы Украины, то в таком случае газопроводу «Северный поток — 2» придет «конец», передаёт Bild am Sonntag.
Важно, чтобы НАТО дала чётко понять, что российские действия против Украины будут иметь высокую цену, — заявил он.
ередной раз подтвердила истину: «всё новое — это хорошо забытое старое». Статью немецкой газеты она назвала пропагандой, замешанной на идеологии, уничтожающей здравый смысл.