Вебер подчеркнул, что недавнее развёртывание российских войск на границе с Украиной вызывает очень большую обеспокоенность у Европы. Сложившаяся обстановка, по его словам, является «испытанием для НАТО и западного сообщества».

Ранее газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое, по данным источников издания, Россия готовит в начале 2022 года. Сроками нападения названы конец января — начало февраля. Издание отмечает, что существуют два сценария вторжения: одновременная атака с нескольких фронтов и нападение в несколько этапов.

Комментируя эту статью, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула , что Германия в оч

В Европарламенте призвали свернуть реализацию «Северного потока — 2» в случае российского вторжения на Украину. Как заявил глава ведущей фракции Манфред Вебер, угроза для Киева вполне реальна. По его мнению, если Россия применит оружие у границы Украины, то в таком случае газопроводу «Северный поток — 2» придет «конец», передаёт Bild am Sonntag.

Важно, чтобы НАТО дала чётко понять, что российские действия против Украины будут иметь высокую цену, — заявил он. , —он.

ередной раз подтвердила истину: «всё новое — это хорошо забытое старое». Статью немецкой газеты она назвала пропагандой, замешанной на идеологии, уничтожающей здравый смысл.