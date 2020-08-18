В Германии раскрыли неожиданные последствия санкций против Nord Stream 2

https://static.news.ru/photo/d40fd602-e18e-11ea-a65a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Steram 2/Global Look Press

Германия должна ответить США на санкции в отношении «Северного потока — 2». Об этом заявила Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Кто может гарантировать, что следующим шагом не станут предписания, на каких автомобилях нам ездить? — заявила она изданию WirtschaftsWoche.

По её словам, Германия нуждается в российском газе, поскольку страна переходит на возобновляемые источники и отказывается от угольной промышленности и атомной энергетики. Швезиг добавила, что Мекленбург-Передняя Померания не откажется от проекта. И она ждёт чётких сигналов от Берлина и Брюсселя, что они не позволят себя шантажировать.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что планы США ввести санкции в отношении европейских стран за участие в строительстве «Северного потока — 2» полностью поддержала Эстония. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.