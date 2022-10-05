В ГД объяснили, как возобновить работу «Северных потоков» после диверсий Депутат Ананских: диверсии на «Северных потоках» неслучайно произошли в экономических зонах Швеции и Дании

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Шведско-датская комиссия вряд ли найдет исполнителей и заказчиков диверсий на ветках «Северных потоков», неслучайно они были совершены в экономических зонах Швеции и Дании, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Игорь Ананских. По его мнению, диверсии были проведены, чтобы «Газпром» не допустили до проверки и чтобы Россия не могла участвовать в решении вопроса по определению виновника аварии. Для возобновления работы проекта можно попробовать обойти территориальные воды Швеции и Дании. Также важно желание европейцев получать дешевый российский трубопроводный газ.

В случае позитивного развития событий РФ будет вынуждена запрашивать Швецию и Данию на предмет дальнейшей эксплуатации и возможности работать в их территориальных водах. Конечно, существует большая вероятность, что «Газпрому» откажут, но здесь простое решение вопроса. Территориальные воды большие, «Газпром» спокойно может сделать крюк. Это будет удорожание проекта, но можно обойти территориальные воды этих стран и работать без согласия правительств обоих государств, — считает Ананских.

Депутат отметил, что проект «Северный поток» является международным консорциумом крупнейших энергетических компаний, которые из-за диверсии потеряли деньги и инвестиции.

Это удар по всей Европе. Если у европейских стран будет желание принять дешевый российский трубопроводный газ, ветку восстановить можно, — сказал Ананских.

Он добавил, что на данный момент невозможно предсказать, сколько времени будет длиться ремонт поврежденных участков, так как РФ необходимо получить разрешение на допуск к этому месту.

Ранее шведское радио сообщило, что решающий вердикт о ремонте газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» после диверсии в южной части Балтийского моря примут шведское и датское правительства. Согласно международным правилам, от компании Nord Stream AG может потребоваться новая заявка властям двух стран для проведения капитального ремонта и замены труб на поврежденных линиях в шведской и датской экономических зонах.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что подрыв на «Северных потоках» — это акт международного терроризма. По его словам, последствия диверсии на трубопроводах могут быть существенными для населения Европы.