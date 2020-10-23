В «Газпроме» рассказали об усилиях для завершения «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/de99109a-151c-11eb-b7fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» зависят от множества факторов, но прилагается максимум усилий для скорого завершения проекта, несмотря на полемику вокруг него. Об этом заявила заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.

Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов и оборудования, а также погодные условия в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него, — цитирует ТАСС Бурмистрову.

По её словам, для строительства газопровода получены все необходимые разрешения, в том числе от Дании, которая недавно выдала разрешение на эксплуатацию участка газопровода, проходящего на шельфе страны.

Ранее Госдепартамент Соединённых Штатов Америки анонсировал решение расширить в ближайшем будущем санкции против газопровода «Северный поток — 2». Ведомство призвало Россию отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие государства. Если пакет документов утвердят, то под новые ограничения могут попасть компании, помогающие модернизировать или устанавливать оборудование на суда, используемые для укладки труб.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что у Российской Федерации достаточно решимости на продолжение реализации проекта «Северный поток — 2», несмотря на угрозы и санкции Соединённых Штатов. По его словам, расширив санкции в отношении газопровода, Штаты хотят показать, «кто в доме хозяин». При этом демонстрация направлена не в отношении России, которая и так обложена санкциями до такой степени, что может уже считать их привычной реальностью, а, например, в отношении немцев и других европейцев — чтобы показать, что они не имеют права сами определять свою энергетическую политику.

Также стало известно, что расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», которые анонсировали Соединённые Штаты, затронут деятельность более 120 предприятий из 12 стран Европы. Об этом сообщили в пресс-службе компании — оператора проекта. Вместе с тем оператор не стал комментировать потенциальные последствия санкций для компаний, участвующих в проекте. В то же время в Nord Stream 2 AG выразили надежду на скорейший ввод газопровода в эксплуатацию, так как это соответствует интересам энергетической безопасности и конкурентоспособности Европы, способствует экономическому процветанию европейских потребителей.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия, писал NEWS.ru.