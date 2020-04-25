В Fitch объяснили, в каком случае Россия ещё снизит нефтедобычу

https://static.news.ru/photo/772fa86a-8688-11ea-b787-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские компании будут сокращать добычу нефти сверх квоты только в случае полной катастрофы на рынке и стоимости нефти существенно ниже $15 за баррель в мае 2020 года.

Так старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия «естественным образом» пойдут на снижение производства.

Маловероятно, что России придётся ронять добычу сильнее, чем то, под чем Москва подписалась, — это будет означать, что ситуация на рынке совсем катастрофическая и не улучшается, — сказал Маринченко в интервью РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мелкие российские нефтяные предприятия рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть. Руководители некоторых из них признаются, что уже готовятся сжигать сырьё из-за ненужности покупателям. Наблюдаемая в настоящее время на рынке нехватка хранилищ практически не оставляет нефтяникам пространства для манёвра.