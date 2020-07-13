В ФАС не поступало обращений насчёт роста цен на анальгин

https://static.news.ru/photo/36838e9e-c4ea-11ea-9856-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала обращений, касающихся увеличения стоимости анальгина.

В антимонопольное ведомство не поступало обращений по поводу роста цен на препарат анальгин, — сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

Ранее эксперты аналитической компании DSM Group сообщили, что средние цены на анальгин в российских аптеках в июне выросли на 10,6% по сравнению с июнем прошлого года — до 140,62 рубля за упаковку. Больше всего подскочила стоимость препарата производства компаний «Медисорб» (упаковка 10 таблеток) и «Авексима» (20 таблеток) — на 38%, до 14 рублей и 65 рублей соответственно.

Как писал NEWS.ru, средняя стоимость валидола (10 таблеток по 60 мг) в столице за год увеличилась в два раза. Если в феврале 2019 года продукт можно было приобрести за 20 рублей, то в аналогичном периоде 2020 года цена выросла до 39 рублей. Между тем средняя стоимость препарата в России за год увеличилась на 28% и составила 34 рубля.