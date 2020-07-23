В Думе считают, что снятие запрета на импорт топлива снизит его стоимость

https://static.news.ru/photo/4fede13a-ccfc-11ea-a7e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный поддержал инициативу Минэнерго о снятии временного запрета на импорт в РФ топлива, в том числе бензина. Он считает, что это будет способствовать развитию конкуренции и снижению цены для потребителей.

В части бензина разрешение на импорт позволит увеличить предложение, увеличить конкуренцию, особенно в приграничных территориях, например, с Казахстаном, может привести к снижению цены на бензин для потребителей, — цитирует ТАСС Завального.

Он добавил, что объёмы импорта, скорее всего, будут незначительными, а значит, существенно не повлияют на общие объёмы производства и потребления топлива в РФ.

Как писал NEWS.ru, Министерство энергетики РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направили в кабмин обращение с согласованной позицией по поводу отмены запрета на импорт топлива. В совместном заявлении двух ведомств говорится, что запрет на импорт топлива можно отменить, так как спрос на эту продукцию восстанавливается после вызванного пандемией коронавируса объёма.

Правительство РФ ввело временный запрет на ввоз топлива в страну в апреле. Эксперты связывали эту меру с тем, что власти опасаются завоза дешёвого бензина из Европы, где местные НПЗ не могли его реализовать из-за пандемии.