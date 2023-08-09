В Центробанке объяснили высокий рост цен за неделю ЦБ: высокий недельный прирост цен связан с колебанием рубля и ростом внутреннего спроса

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Банк России зафиксировал высокий недельный прирост цен, это связано с колебанием курса рубля и ростом внутреннего спроса, сообщил в интервью «Известиям» заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. По его словам, скорость переноса курса валюты в цены зависит от товарной группы

Сейчас мы видим высокие недельные приросты цен. И это во многом связано с колебанием курса. Но не менее значимым является и активный рост внутреннего спроса в последние месяцы, — сказал представитель ЦБ.

Он отметил, что в перспективе снижение импорта по плодовоощной продукции произойдет достаточно быстро, а в случае с электроникой это будет растянуто по времени.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что ослабление рубля является значимым фактором для роста цен, однако более важным аспектом остается превышение спроса над возможностями расширения предложения.

Сообщалось, что к осени колбаса и сосиски в России подорожают на 5-10%. Уточняется, что это, прежде всего, связано с повышением цен на мясо на 30%. Также стало известно, что цены на суши и роллы в России могут вырасти на 25%. В сетях доставки есть проблемы с поставками рыбы, риса, курицы и морепродуктов, связанные с западными санкциями в отношении России. Российские рестораны японской кухни сильно зависят от импортной семги, из-за проблем с логистикой и с учетом нынешнего положения рубля цены на нее растут.