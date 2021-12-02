В ЦБ РФ обеспокоены уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в стране

Банк России обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий, которые вернулись к максимуму второй половины 2016 года. ЦБ готов принять меры для возвращения инфляции к уровню 4%. Об этом на форуме Reuters Next заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Её слова приводит РИА Новости.

Набиуллина отметила , что ситуация не так драматична, как в 2014 году, а инфляция по итогам следующего года составит 4–4,5%, что соответствует базовому сценарию. При этом не исключается и снижение ключевой ставки.

Это зависит от многих факторов. Если дезинфляционные факторы будут преобладать, мы можем начать снижать ключевую ставку раньше базового сценария. Однако мы видим, что наша ключевая ставка вернется к нейтральному диапазону в 2023 году, — сказала Набиуллина.

Ранее глава ЦБ заявила, что высокий уровень инфляции можно снизить за два-три года, однако для этого необходим определённый уровень доверия вкупе с низким уровнем инфляционных ожиданий, чего Россия пока не достигла. Она подчеркнула, что ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию к уровню 4% в конце 2022 года, однако на её быстрое снижение рассчитывать не стоит. Нейтральный диапазон ставки при этом оценивается в 5-6%.