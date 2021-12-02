В ЦБ РФ обеспокоены уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в стране

Банк России обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий, которые вернулись к максимуму второй половины 2016 года. ЦБ готов принять меры для возвращения инфляции к уровню 4%. Об этом на форуме Reuters Next заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Её слова приводит РИА Новости.
Набиуллина
Это зависит от многих факторов. Если дезинфляционные факторы будут преобладать, мы можем начать снижать ключевую ставку раньше базового сценария. Однако мы видим, что наша ключевая ставка вернется к нейтральному диапазону в 2023 году, — сказала Набиуллина.
Ранее глава ЦБ заявила, что высокий уровень инфляции можно снизить за два-три года, однако для этого необходим определённый уровень доверия вкупе с низким уровнем инфляционных ожиданий, чего Россия пока не достигла. Она подчеркнула, что ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию к уровню 4% в конце 2022 года, однако на её быстрое снижение рассчитывать не стоит. Нейтральный диапазон ставки при этом оценивается в 5-6%.