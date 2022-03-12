В Австралии после санкций против РФ рекордно выросла стоимость бензина

Цены на бензин в Австралии рекордно взлетели из-за санкций, которые по всему миру вводятся в отношении РФ. В крупнейших городах континента средняя стоимость топлива поднялась до отметки в 1,82 австралийских доллара ($1,33) за литр, чего не было с 2014 года, сообщает ТАСС со ссылкой на австралийскую Государственную комиссию по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC).

Регулятор подчеркнул , что к подорожанию бензина привели «конфликт на Украине и отказ ОПЕК увеличить добычу сырой нефти». Кроме того, это совпало с восстановлением спроса на бензин в пяти крупнейших городах Австралии.

Розничные цены на бензин в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и Перте в среднем выросли до 1,824 австралийских долларов за литр к концу февраля 2022 года, что стало самым высоким показателем с учётом инфляции с 2014 года, — отметили в ACCC.

В январе 2014 года в Австралии стоимость бензина поднялась до 1,827 местных долларов за литр, исторического максимума она достигла ещё в июне 2008 года — 2,13 австралийских долларов ($1,55) за литр. Премьер-министр страны Скотт Моррисон выразил надежду, что соотечественники отнесутся к ситуации с пониманием.

Несколько дней назад исторический максимум обновила и цена на топливо в США: средняя стоимость галлона бензина к утру вторника, 8 марта, достигла $4,173. Это наиболее высокий средний показатель стоимости топлива в истории — предыдущий рекорд в $4,11 за галлон был зафиксирован в 2008 году.