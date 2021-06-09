«Утечка» газа: отнимут ли у России звание крупнейшего экспортёра

Уже через несколько лет Россия — лидер по запасам природного газа в мире — может утратить статус крупнейшего экспортёра голубого топлива. На пятки ей активно наступают США и Катар. И если Штаты располагают большими запасами сланцевого газа, то Катар собирается расширить производственные мощности. Эксперты считают, что озвученный сценарий излишне консервативен. России вполне по силам нарастить объём поставок, в том числе в Европу. К тому же как таковой самоцели удержаться на первом месте у нас нет. NEWS.ru узнал, что на самом деле для России важнее.

Россия в 2024 году рискует потерять мировое лидерство по экспорту газа. Такой прогноз рассматривается в Энергетической стратегии в период до 2035 года, разработанной Минэнерго РФ.

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии, в период с 2021 по 2023 год Россия по-прежнему будет лидировать в списке крупнейших поставщиков газа на международном рынке. Однако уже в 2024 году она может опуститься на вторую строчку, передаёт РИА «Новости» .

Последние десятилетия наша страна стабильно была крупнейшим поставщиком газа, и прежде всего в Европу. Согласно данным ОПЕК, в 2019 году Россия экспортировала около 261 млрд кубометров голубого топлива. На втором месте оказался Катар с показателем почти вдвое меньше — 143 млрд. Однако сейчас Катар планирует расширение производственных мощностей, что может помочь стране вырваться в лидеры. Потенциал роста добычи есть и у США, которые обладают большими запасами сланцевого газа. Для сравнения: в 2019 году США экспортировали 132 млрд кубометров газа.

Lidia Veles/NEWS.ru

По мнению директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, нарастить долю на газовом рынке Россия может, например, за счёт строительства новых трубопроводов в Китай или благодаря реализации новых СПГ-проектов. Впрочем, существенно увеличить продажи в Европу вряд ли получится. Помехой может стать конкуренция с сжиженным газом и постепенный переход европейских стран на «зелёную» энергетику, считает Маринченко.

По мере того, как развитые страны будут расширять потребление энергии за счёт возобновляемых источников энергии (ВИЭ), газ всё больше будет восприниматься как промежуточное сырьё. В этом смысле экспорт для стран-лидеров по добыче голубого топлива сегодня имеет стратегическое значение, обращает внимание руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По словам эксперта, постепенно потребление угля и нефти будет сокращаться, а газа, напротив, расти, так как это сырьё считается менее вредным. Потому и конкуренция на рынке стремительно увеличивается, растут поставки СПГ (сжиженного природного газа), а цены снижаются.

Если Россия и потеряет статус первого по объёмам экспорта газа государства, уступив место США, то наверняка закрепится на второй позиции. Наша страна обладает самыми большими запасами сырья и производит его ежегодно сравнимыми с США объёмами. Но потребители активно переходят на СПГ. Такой вид поставок очень удобен: сжиженный газ не требует трубопроводной инфраструктуры, ему необходима постройка терминалов для хранения, а доставка возможна в любую точку мира. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Усилия России сосредоточены главным образом на трубопроводных поставках. Данный вид экспорта будет востребован ещё долгие годы, так как позволяет фиксировать цены на длительный период и поставлять газ в больших объёмах, объясняет Деев. Вместе с тем аналитик напоминает, что НОВАТЭК и «Газпром» наращивают производство СПГ, однако для больших объёмов экспорта необходим соответствующий флот, а на его создание требуется время.

По добыче газа сегодня лидируют США. По данным BP, Штаты добывают порядка 920 млрд кубометров газа в год. Их «конёк» — сланцевый газ. От обычного он отличается тем, что находится глубже (в сланцевых породах), а добывать его сложнее и дороже. Обладательница самых больших запасов газа в мире — Россия (19,1%) — здесь только на втором месте с показателем 679 млрд кубометров в год. Третье место по добыче у Ирана — 244 млрд кубометров в год.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман не видит «явных предпосылок» для потери Россией лидерства по экспорту природного газа. Правительство просто решило достаточно консервативно подойти к прогнозированию, считает он.

Катар, конечно, имеет масштабные планы по росту экспорта СПГ — 126 млн тонн в год к 2027 году, однако даже если к этому добавить 22 млрд кубометров, которые страна экспортирует сейчас по трубе, то получится меньше текущего экспорта одного «Газпрома». Если говорить о других странах, то их планы также не претендуют на лидерство по газовому экспорту. Сергей Кауфман Аналитик ГК «ФИНАМ» Аналитик ГК «ФИНАМ»

К тому же, замечает эксперт, «Газпром» не собирается сидеть сложа руки — в стратегию компании входит постепенный рост экспорта в дальнее зарубежье с текущих 200 млрд кубометров в год до 260 млрд кубометров к 2030 году. Не стоит сбрасывать со счетов и НОВАТЭК, который к этому же времени планирует нарастить производство СПГ с текущих 19,4 млн тонн до 57–70 млн тонн.

В России сейчас достаточно проектов, чтобы сохранять лидерство по поставкам газа даже в случае, если ключевые конкуренты превысят свои планы по экспорту, — говорит Кауфман.

Шансы на то, что Россия удержит первое место даже выше, чем риски это место потерять, соглашается аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. При этом эксперт признаёт: здесь играет роль множество факторов. Так, трубопроводные поставки зависят прежде всего от объёма спроса в Европе.

Непонятно, как быстро страны Европы будут переходить на возобновляемые источники энергии. Сейчас на европейском газовом рынке наблюдаются противоположные тенденции. С одной стороны, европейцы заявляют, что нужно уходить от ископаемых источников энергии, в том числе от газа. С другой, собственная его добыча в Европе падает. Великобритания, Нидерланды, Норвегия — все они снижают объёмы добычи газа, потому что их месторождения выработаны. В этом смысле Россия может даже увеличить экспортные поставки в Северо-Западную Европу. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

К 2024 году существенно увеличатся объёмы продаж по газопроводу «Сила Сибири», отмечает эксперт. Например, в 2020 году экспорт газа в КНР с Чаяндинского месторождения по газопроводу составил 4,1 млрд кубометров, в 2021 году поставки должны удвоиться. А плановый уровень поставок по «Силе Сибири» — 38 млрд кубометров в год. В том же 2024 году НОВАТЭК планирует запустить первую линию своего третьего СПГ-проекта — «Арктик СПГ 2».

В любом случае газовых проектов у России не один и не два, однако никто не ставит самоцелью удержание первого места в мире по экспорту газа. Первостепенное здесь — наполнение бюджета за счёт продажи голубого топлива на мировом рынке. Эти деньги дают России возможность инвестировать в другие проекты и отрасли, диверсифицировать экономику, указывает Юшков.

При желании удержать лидерство легко. Можно раздавать газ бесплатно, так мы всегда будем на первом месте. Только в этом нет никакого смысла. Важнее получить выгоду, — отмечает аналитик.

Стоит сказать, что до середины 2000-х годов Россия была лидером по добыче газа, впоследствии уступив это место Соединённым Штатам, однако ничего «смертельного» для РФ не произошло. Это рынок, где все конкурируют между собой, заключает Юшков.