Одежду H&M и Zara в торговых центрах заменяют дорогими аналогами из Турции

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Товары магазинов H&M (Швеция) и Zara (Испания), которые ушли из России, дистрибьюторы пытаются заменить менее известными и более дорогими брендами, сообщил NEWS.ru источник на рынке. Среди них много турецких марок, в том числе Perspective и британско-турецкий Ketroy, а также голландский бренд Mexx (в 2017-м его российские магазины закрылись из-за нерентабельности).

Но из-за того что эта одежда ввозится не напрямую, а через дистрибьюторов, она стоит дороже, чем Zara и H&M. Допустим, Mexx — на 20–25%, Ketroy — на 35%, а Perspective — на 20%. Ведь дистрибьюторам нужно получить свою маржу, — сказал собеседник портала.

При этом больше всего сейчас ввозится именно турецкой одежды этих и других марок, говорит источник. Турецкие компании используют большие производственные мощности и близость к центральной России. И у них есть широкая линейка товаров на все погодные условия, как когда-то у Zara и H&M. В результате часть ранее оставленных площадей в ТЦ занимает одежда и обувь новых брендов.

Впрочем, небольшие объемы товаров ушедших марок дистрибуторы еще продают. Просто не в одноименных бутиках, а в мультибрендовых аутлетах. В ход идут коллекции, которые раньше продавались в Европе, а в России нет. Например, Calvin Klein, который еще можно купить по прежним ценам, говорит собеседник NEWS.ru

Несмотря на приход новых брендов, 30–50% площадей ТЦ остаются пустыми, констатирует собеседник NEWS.ru.