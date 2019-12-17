https://static.news.ru/photo/022d811e-20d4-11ea-b43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень жизни россиян вернулся к показателям 2010 года, несмотря на профицит бюджета. К уровню пятилетней давности страна не сможет вернуться даже в течение пяти лет, считают эксперты.

Объём валового внутреннего продукта России в 2019 году превысил 1,6 триллиона долларов, что на 20% ниже показателей 2014 года, сообщает издание argumenti.ru .

Рост налогов и заморозка накопительных пенсий — главные причины сокращения ВВП. А объём ВВП не вернётся на уровень 2014-го, несмотря на профицит федерального бюджета в текущем году, даже в течение пяти лет, по мнению экспертов.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин признал, что «во многом мы уже потеряли» первую половину 2020 года, писал NEWS.ru.