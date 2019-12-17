Уровень жизни россиян вернулся к показателям 2010-го года, несмотря на профицит бюджета. К уровню пятилетней давности страна не сможет вернуться даже в течение пяти лет, считают эксперты.
Объём валового внутреннего продукта России в 2019 году превысил 1,6 триллиона долларов, что на 20% ниже показателей 2014-го года, сообщает издание
Рост налогов и заморозка накопительных пенсий — главные причины сокращения ВВП. А объём ВВП не вернётся на уровень 2014-го, несмотря на профицит федерального бюджета в текущем году, даже в течение пяти лет, по мнению экспертов.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин признал, что «во многом мы уже потеряли» первую половину 2020 года, писал NEWS.ru.
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