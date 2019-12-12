https://static.news.ru/photo/c1a323de-1cef-11ea-b33e-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что первое полугодие 2020 года будет сопровождаться слабой инфляционной динамикой в России.

Мы уже во многом потеряли первое полугодие. Слабость потребительского спроса — это то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года. Инфляция на конец года по нашим оценкам опустится ближе к 3% и упадёт до 2,5% в первом квартале следующего года, — цитирует Орешкина ТАСС.

Также он добавил, что в России есть проблемы с совокупным спросом на товары длительного пользования. Орешкин в целом отметил плохую ситуацию на рынке труда.

Как ранее писал NEWS.ru, Центробанк прогнозирует, что темп прироста ВВП РФ в 2019 году сложится ближе к верхней границе прогнозного интервала 0,8–1,3%. Это следует из очередного доклада по экономике, который подготовил регулятор.