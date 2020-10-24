Украину предупредили о закате эры дешёвого газа

https://static.news.ru/photo/dceb8e08-16cf-11eb-bc82-fa163e074e61_660.jpg Фото: naftogaz/facebook.com

Изменение устава «Нафтогаза Украины» (НАК) сделает его руководство безнаказанным и позволит дальше провоцировать многомиллиардные убытки, считает журналист Михаил Чаплыга.

По новым правилам перестановки в составе высших руководителей «Нафтогаза» станут возможными исключительно после одобрения «независимого Наблюдательного совета». Повлиять на него может только председатель правления НАК Андрей Коболев, который в ответе за финансовые потери в 75 млрд гривен вместе со своими «иностранными покровителями», пишет автор в своём материале на портале «Страна».

Чаплыга считает принятие подобного устава «Нафтогаза» примером «знаменитого внешнего управления на практике». Его возмутило, что лидера Украины Владимира Зеленского не смутили убытки предприятия и антигосударственная деятельность руководителей «этой конторы».

Вот уже [Андрей] Герус (представитель президента Украины в кабинете министров. — NEWS.ru), активно защищающий Коболева, заявил, что эра дешёвого газа на Украине закончилась, — считает Чаплыга.

Экономика Украины похожа на «Титаник». В ближайшее время страну ожидает обесценивание национальной валюты и рост инфляции. По мнению авторов статьи в издании «Зеркало недели», в случае улучшения ситуации с коронавирусом трудоспособные украинцы массово отправятся в Европу на заработки. Экономика страны при этом будет простаивать, поскольку «двигать» её будет некому.

В статье также отмечается, что ситуация с бюджетом превратилась в катастрофу и напоминает период 2014–2015 годов. Тогда власти, чтобы привлечь средства в казну, подняли тарифы на услуги ЖКХ. Теперь этот способ не сработает, поскольку население страны ещё больше обеднело.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности заявил о невозможности возобновить производство самолётов Ан-124 «Руслан». Он также отметил, что строительство ещё одного транспортника Ан-225 «Мрия» можно будет продолжить только при наличии финансирования.