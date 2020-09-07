Украина решила составить конкуренцию России на мировом рынке зерна

Украина некоторое время назад выиграла тендер на поставку пшеницы в Саудовскую Аравию. Киев таким образом стал конкурировать с Москвой, которая также экспортирует зерно в государство на Аравийском полуострове. Западные эксперты считают, что Украина намерена серьёзно проявить себя на новом поприще.
Как
Как рассказали представители компании Continental Farmers, отгрузка украинского зерна является чётким сигналом о серьёзных совместных планах Эр-Рияда и Киева. Украина в настоящее время занимает пятое место в мире по объёмам экспорта пшеницы. В текущем сельскохозяйственном сезоне украинский экспорт должен составить около 18 млн тонн.
В 2018 году Саудовская Аравия в лице компании Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. купила активы в зерновой отрасли Украины и объединила их в Continental Farmers Group.
Как передавал NEWS.ru, американские журналисты допустили, что к 2028 году Россия может контролировать 20% мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением РФ имеет возможность стать ещё более мощной «зерновой державой». В этой ситуации Москва может использовать ограничение экспорта пшеницы как «политическое оружие».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен