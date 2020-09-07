Украина решила составить конкуренцию России на мировом рынке зерна

https://static.news.ru/photo/5ee108ce-f13d-11ea-9b17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина некоторое время назад выиграла тендер на поставку пшеницы в Саудовскую Аравию. Киев таким образом стал конкурировать с Москвой, которая также экспортирует зерно в государство на Аравийском полуострове. Западные эксперты считают, что Украина намерена серьёзно проявить себя на новом поприще.

Как пишет Bloomberg, Эр-Рияд изменил правила закупки зерна, что позволило странам бассейна Чёрного моря вступить в конкуренцию с европейскими экспортёрами, которые ранее доминировали на этом рынке. Россия уже отправила в Саудовскую Аравию несколько партий сельскохозяйственной продукции. В сентябре этому примеру должна последовать Украина.

Как рассказали представители компании Continental Farmers, отгрузка украинского зерна является чётким сигналом о серьёзных совместных планах Эр-Рияда и Киева. Украина в настоящее время занимает пятое место в мире по объёмам экспорта пшеницы. В текущем сельскохозяйственном сезоне украинский экспорт должен составить около 18 млн тонн.

В 2018 году Саудовская Аравия в лице компании Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. купила активы в зерновой отрасли Украины и объединила их в Continental Farmers Group.

Как передавал NEWS.ru, американские журналисты допустили, что к 2028 году Россия может контролировать 20% мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением РФ имеет возможность стать ещё более мощной «зерновой державой». В этой ситуации Москва может использовать ограничение экспорта пшеницы как «политическое оружие».