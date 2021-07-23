Углеродный механизм нанесёт вред торговле РФ с ЕС

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что введение Еврокомиссией корректирующего углеродного механизма может нанести ущерб торговле России с Евросоюзом. При этом многие страны из-за этого могут потерять часть доходов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Реализуемая мера Еврокомиссии может привести к тому, что большая часть стран европейского региона могут потерять свои доходы, которые могли бы быть направлены на реализацию климатических проектов, отметил глава ведомства.

Избежать негативных последствий поможет многосторонний подход к принятию климатических обязательств. Для их разработки наиболее подходит площадка Рамочной конвенции об изменении климата ООН, — сообщает министерство со ссылкой на Решетникова.

Кроме того, по словам министра, решение экологических проблем может быть достигнуто лишь в сотрудничестве, а соперничество лишь навредит.

Также Решетников сообщил, что Россия значительно сократила вредные выбросы в атмосферу и по сравнению со значениями 30-летней давности они уменьшились практически в два раза до 1,6 млрд тонн.

Ранее стало известно, что предприятия «грязных» городов получат льготные кредиты на экомодернизацию. Займы по льготным ставкам на экомодернизацию могут появиться для предприятий «грязных» городов России. Предполагается, что это будет способствовать снижению выбросов в атмосферу