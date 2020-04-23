УФАС связал рост цен на лимоны с экономическими причинами

https://static.news.ru/photo/e86aeb6a-854e-11ea-be60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель городского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Вадим Владимиров считает, что рост цен на лимоны и имбирь в Петербурге не стали результатом «заговора».

По его мнению, изменение цен связано с увеличением спроса на фоне распространения коронавируса.

Когда спрос превышает предложение, то по экономическим законам растут цены. Я думаю, что это всё в ближайшее время придёт в норму, спрос в точке безубыточности сравняется с предложением и цены снизятся, — сказал он.

Владимиров также напомнил, что лимоны и имбирь не входят в перечень товаров первой необходимости, за стоимостью которых осуществляется государственный контроль, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что резкий скачок цен на имбирь был вызван действиями недобросовестных торговцев и «спекулянтов», сообщили в Федеральной антимонопольной службе. В настоящий момент крупные торговые сети установили справедливую цену на продукт.