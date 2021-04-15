Удар по долгу: США намерены наказать Россию рублём

СМИ узнали о планах США ввести санкции против госдолга России. Речь идёт, в частности, об ограничении работы американских банков с долговыми ценными бумагами РФ. На начало года иностранные вкладчики держали 23,3% всех долговых обязательств России. Рубль на новостях о санкциях упал к доллару и евро. Однако эксперты предупреждают: это только начало. Впрочем, косвенное влияние санкций на российскую экономику может оказаться гораздо болезненнее для неё, чем прямое, считают экономисты.

REUTERS

О новых антироссийских санкциях США, которые могут включать ограничения, связанные с российским суверенным долгом, сообщило Reuters со ссылкой на осведомлённый источник. По его данным, Вашингтон объявит о новом обширном пакете рестрикций уже в четверг, 15 апреля.

Как подчёркивает газета The New York Times , президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России. В частности, им могут запретить давать РФ в долг. В этом случае финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у Центрального банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния. По сведениям издания, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня.

Ещё в марте о готовящихся санкциях против российского госдолга предупреждало агентство Bloomberg. Однако до сих пор никаких ограничений введено не было.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что Россия профинансирует все текущие расходы в случае введения санкций в отношении госдолга страны. По его словам, будут договариваться с коммерческими банками об инвестициях в госбумаги, а также с ЦБ о помощи финансовым структурам. Министр экономического развития России Максим Решетников вообще уверен, что ограничения в отношении российского госдолга ударят прежде всего по интересам западных инвесторов.

Впрочем, не все разделяют подобную точку зрения. В своём февральском обзоре финансовых рисков ЦБ предупреждал, что «страновая концентрация среди нерезидентов» может создать «уязвимость российского рынка» к геополитическим факторам. Очевидно, под этим подразумеваются санкции в отношении российского госдолга. На начало года иностранцы держали 23,3% всех долговых обязательств России, 13,8% из которых приходилось на инвесторов из США и Великобритании. Таким образом, в руках американских вкладчиков было сосредоточено 944 млрд рублей российского госдолга, в руках британских — 947 млрд рублей.

Причём частных инвесторов среди них практически нет. Больший объём займов стране выдали ряд крупных кредиторов. Так, 83,1% всех вложений США (784,5 млрд рублей) приходятся всего на один фонд, у Бельгии этот показатель ещё выше — 98,5% (403,9 млрд) госдолга РФ сосредоточенно в одних руках, а 41% всех вложений Великобритании (391,1 млрд рублей) принадлежит одному инвестору. В общей сложности у трёх фондов — почти 1,6 трлн рублей ($21,3 млрд) российского госдолга. По данным ЦБ, значительную долю среди компаний, юридически зарегистрированных в Великобритании и Бельгии, занимают дочерние компании крупных транснациональных американских финансовых холдингов. Иными словами, большей частью российского госдолга владеют непосредственно США.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2017 году сам Банк России оценивал, что если США введут санкции против российских госбумаг, резиденты Штатов должны будут распродать эти бумаги, что вызовет их обесценивание. Ощутимый ущерб может быть нанесён и рублю, что спровоцирует рост курса доллара.

Такой расклад прогнозировался ещё с момента вступления Байдена в должность и полностью реализовался, комментирует ситуацию эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский,

Вторичный рынок санкции не затронут, ограничения коснутся лишь тех долговых обязательств, которые будут выпущены после 14 июня. Двух месяцев более чем достаточно на подготовку к этому сценарию. К тому же нужно понимать, что доля нерезидентов в ОФЗ (облигациях федерального займа. — NEWS.ru) и так менее 20%, поэтому какой-либо глобальный удар по тем бумагам, которые сейчас обращаются на рынке, нанесён не будет, просто станет и дальше снижаться количество иностранных держателей госдолга. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Российская валюта уже успела негативно отреагировать на новость о новых санкциях, в моменте теряя 2% от показателей среды, 14 апреля, и поднимаясь до 77,5 рубля за доллар и 92,8 рубля за евро.

По мнению Кричевского, выпуски ОФЗ до середины июня будут интересны иностранным покупателям, но риск девальвации и пробоя показателя в 82 рубля за доллар будет сдерживать их от крупных покупок. Для стимулирования спроса, скорее всего, повысят ключевую ставку ЦБ, а вместе с ней и купонный доход по облигациям, прогнозирует эксперт. Причём вероятность повышения ставки уже в следующую пятницу сильно возросла после объявления о вердикте США по свежим ограничениям.

На фоне того, что санкции со стороны ЕС могут быть идентичны американским, девальвация рубля становится неизбежной. Технически пробитие уровня в 77,3 рубля будет означать восхождение к 82 рублям, а оттуда — фактически без ограничений, — рассуждает Кричевский.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев напоминает, что новые санкции, по сути, касаются триллионов рублей, которые Россия привлекает на внешнем рынке, чтобы выполнять свои бюджетные обязательства.

В случае санкций против суверенного долга Россия будет вынуждена привлекать деньги на внутреннем рынке, предлагая ОФЗ с хорошим купонным доходом и тем самым «обескровливая» его с точки зрения инвестиций. Зачем «париться» с инвестициями в основной капитал, развивать производство, когда можно купить облигации у Минфина, и это будет выгоднее, чем любой депозит? Нет инвестиций — нет развития. Игорь Николаев директор Института стратегического анализа ФБК директор Института стратегического анализа ФБК

При этом экономист замечает, что даже растущие цены на нефть не в силах перебить давление на рубль не самих санкций, а лишь слухов о готовящихся ограничениях.

Цены на нефть растут, рубль, казалось бы, должен укрепляться, но этого не происходит. Можно ожидать, что российская валюта будет ослабевать и дальше, — отметил Николаев.

По мнению эксперта, санкции против суверенного долга РФ могут оказаться самыми болезненными для нашей страны. Впрочем, прямое влияние ограничений на российскую экономику несравнимо с влиянием косвенным, убеждён Николаев. По его словам, санкции вынуждают власти вести такую внутреннюю политику, которая негативно отражается на экономическом развитии и уровне жизни россиян. В качестве примера эксперт приводит отказ правительства от широкомасштабной поддержки населения в разгар пандемии. А между тем реально располагаемые доходы граждан в 2020 году упали на 3,5%.

В значительной степени это произошло из-за нежелания властей распечатать «кубышку», что явилось следствием возрастающего санкционного давления, пояснил Николаев.

Дамоклов меч в виде санкций негативно отражается на социально-экономическом развитии России. А это гораздо хуже прямого влияния ограничений на нашу экономику, — подчеркнул эксперт.

По словам Алексея Кричевского, санкции против госдолга РФ предполагались как один из худших сценариев для России, однако суперкритичных последствий они не принесут.

Отключение России от SWIFT тоже не станет чем-то неожиданным и не заставит власти резко пересмотреть взгляды на внешнюю политику. Ну а рестрикции в виде полного «железного занавеса» введены точно не будут, уверен эксперт, — Россия слишком сильно интегрирована в мировую торговлю.

При этом Кричевский предположил, что в будущем санкции могут коснуться экспорта природных ресурсов. Вот это крайне негативно скажется как на их стоимости, так и на рубле, не говоря уже о компаниях-экспортёрах, резюмировал он.