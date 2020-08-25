Призрак безработицы: «удалёнка» шагает нога в ногу с сокращениями

Число вакансий на «удалёнке» за год выросло вдвое, однако зарплаты по ним предлагают на 5% ниже, чем при обычном графике работы, следует из данных исследования «Авито Работа». Вместе с тем результаты совместного анализа ВЦИОМ и Национального агентства развития квалификаций (НАРК) показали, что 4% работодателей уже сократили кадры или только планируют это сделать. Оба исследования есть в распоряжении NEWS.ru. Между тем в Совете Федерации настроены пессимистично — там заявляют о растущей безработице и сокращениях кадров от 20 до 25% от экономически активного населения​.

Как выяснилось, за июнь в стране появилось на 14% больше предложений на «удалёнке», чем в мае, а за июль — ещё на 14% больше, чем в июне. Наибольший рост вакансий в июле текущего года по сравнению с июлем 2019-го имел место в Екатеринбурге (+212%), Омске (+163%), Красноярске (+161%), Челябинске (+155%) и Саратове (+152%).

Число вакансий с удалённым графиком в июле 2020-го в два с лишним раза превысило их количество в июле прошлого года. При этом в 2020-м рост числа объявлений с предложением удалённой работы продолжился после ослабления режима самоизоляции в регионах России, отмечается в изыскании.

Количество резюме, в которых «удалёнка» отмечена как предпочтительный график, в июле выросла на 170% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый резкий рост активности таких соискателей зафиксирован в апреле (на 76% по сравнению с летом прошлого года). Больше всего «удалёнку» ищут в Омске (+489%), Воронеже (+437%), Екатеринбурге (+424%), Ижевске (+408%) и Барнауле (+375%).

Любопытно, что чаще всего вакансии с удалённым режимом работы предлагаются в сферах рекламы, маркетинга, PR, IT, Интернета, телекоммуникаций, управления персоналом, страхования и консультирования. Однако в зависимости от профессии и региона зарплата у представителей различных профессий может колебаться.

По сей день работники на «удалёнке» всё ещё остаются незащищёнными законом. Они по сути как бы и не нанятые, бездоговорные. В нашем Трудовом кодексе записано, что работой является наличие рабочего места. А «удалёнка», увы, никак не подпадает под это. Поэтому требуется вводить законодательные изменения. Второе: все работодатели в условиях кризиса, естественно, пытаются сэкономить на рабочих местах. Дистанционная работа — это наше будущее, хотим мы того или нет. Причём независимо от коронавирусной опасности. Сергей Калашников экс-министр труда РФ и первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике экс-министр труда РФ и первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике

Сократить или не сократить

Из исследования ВЦИОМ и НАРК следует, что о сокращении численности сотрудников задумались руководители не менее 2% компаний, а о полной остановке деятельности — 8%.

При этом подавляющее большинство компаний работают в период пандемии и не планируют увольнения сотрудников (81%), а 3% даже увеличили или планируют увеличить штат в нынешней ситуации.

Перспективы спроса на квалифицированных работников после окончания пандемии выглядят оптимистично: более половины работодателей считают, что спрос не изменится (63%). О том, что он вырастет значительно, сообщают 7% опрошенных, незначительно — еще 6%. Возможного снижения ожидают только 7% респондентов, из них 5% предполагают незначительное снижение, а 2% — значительное. Затруднились оценить динамику спроса на работников своей профессии и квалификации 17%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако почему результаты опроса, проведённого НАРК и ВЦИОМ, могут отличаться от так называемого общего тренда, который носит более пессимистичный характер? Дело в том, объяснил NEWS.ru руководитель департамента по взаимодействию с государственными и общественными организациями АНО НАРК Михаил Крощенко, опрошенные работодатели относятся к «периметру» национальной системы квалификаций. Они принимают участие в работе советов по профессиональным квалификациям, в разработке профессиональных стандартов, направляют своих работников на независимую оценку квалификации. То есть всё это — социально-ответственный бизнес.

В этот же перечень попали и «государственные» работодатели из таких областей, как образование, здравоохранение, соцсферы, которые тем более не планируют сокращение кадров. Крупный и средний бизнес, государственный сектор экономики в меньшей степени пострадали от коронакризиса, чем малое предпринимательство в сфере услуг. Они продолжали работать, осваивать «удалённые формы занятости», а малому бизнесу было не до опросов, проинформировал Крощенко.

Надо понимать, что экономическая ситуация в стране всё-таки не предполагает роста заработной платы. По самым скромным подсчётам, сейчас уже идёт сокращение кадров от 20 до 25% от экономически активного населения. Думаю, что к 2021 году мы подойдем с безработицей, по моим прогнозам, в 5-7 млн человек. И в этой ситуации, конечно же, многих будет спасать самозанятость, — сказал Калашников.

При этом более-менее поглотить на первых порах растущую безработицу, по мнению члена Совфеда, сможет прежде всего растущая сфера услуг. Сенатор считает, что развитие этой области — первоочередная мера для государства, и она «единственная человеко-капиталоёмкая».