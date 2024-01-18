Турецкие банки опровергли слухи о запрете на сотрудничество с Россией

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Информация об отказе государственных турецких банков и иных финансовых организаций работать с Россией не соответствует действительности, заявил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. По его словам, об отказе от обработки денежных переводов из России не может быть и речи, так как у России и Турции имеются десятки совместных проектов.

Нет, о каком-либо отказе не может быть и речи. Как вы себе это представляете? У нас десятки проектов с Россией по государственной линии, ведутся финансовые операции через банки. Как можно отказаться от договоренностей? — заявил он.

Слухи о проблемах с обработкой платежей появились в турецком издании Ekonomim. Его источники утверждали, что экспортеры из Турции начали чаще получать отказы от банков при попытке оформить денежный перевод в Россию. При этом уточнялось, что проблемы начали возникать с 1 января. Источник РИА Новости же утверждает, что банки работают в прежнем режиме, никаких указаний от правительственных структур, запрещающих работать с Россией, не поступало.

Об отказе турецких банков работать с Россией ранее также сообщало и российское издание «Коммерсант». Утверждалось, что это связано с ограничениями, введенными против России, а также с новым указом о вторичных санкциях, подписанным президентом США Джо Байденом.