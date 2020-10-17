Турция обнаружила новые запасы природного газа в Чёрном море

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что в Чёрном море найдены новые залежи природного газа.
Запасы ресурса были обнаружены исследовательским судном «Фатих» на одном из ранее открытых месторождений.
Объём доказанных резервов газа на участке «Дунай-1» месторождения Сакарья составил 405 млрд куб. м, —
цитируетзаявление турецкого лидера ТАСС.
Ранее было известно, что резервы месторождения оценивались в 320 млрд кубометров газа.
Как сообщал NEWS.ru, 16 октября Белоруссия сообщила о том, что полностью закрыла долг перед Россией за газ.