«Транснефть» просит дать рассрочку в выплате дивидендов

https://static.news.ru/photo/983b744c-8aef-11ea-9e3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Компания «Транснефть» просит правительство по причине внешних факторов разрешить выплачивать дивиденды по итогам 2019 года частями. Направить на эти цели фирма намерена 81 млрд рублей, или 11,2 тысячи рубей на акцию.

Мы планируем дефицит денежных средств в связи со снижением грузооборота с одной стороны, а с другой — мы понимаем невозможность повышения тарифа в текущей ситуации, мы обсуждаем с правительством возможность рассрочки выплат этих дивидендов за 2019 год тремя частями, — сказал в ходе телеконференции с инвесторами первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин.

Также он сообщил, что компания надеется в нынешнем году урегулировать все финансовые вопросы с грузоотправителями по инциденту с загрязнением трубопровода «Дружба».

28 апреля совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал дивиденды за 2019 год из расчёта 37,96 рубля на акцию, что на 26,6% больше уровня 2018 года. Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что акционеры могут рассчитывать на дивиденды в размере 50% от чистой прибыли уже по результатам работы во второй половине 2019 года.

Для сравнения, год назад совет директоров «Роснефти» рекомендовал установить сумму выплаты в 15 руб. 34 коп. на одну обыкновенную акцию и таким образом направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли компании, писал NEWS.ru.