Торговые центры просят не закрывать их на время второй волны коронавируса

Российский совет торговых центров попросил главу Минэка Максима Решетникова не закрывать ТЦ в случае второй волны коронавируса. Второй такой карантин центры могут не пережить.
К сентябрю убытки каждого торгового центра составят от 80 до 100 млн рублей. Вторая волна коронавируса, наступление которой предрекают осенью, может застать их в «обескровленном» состоянии,
На данный момент российские власти работают над рекомендациями для торговых центров, которые позволят продолжить их работу в условиях повышенной готовности. В них упор будет делаться на правила безопасности Роспотребнадзора, которые были сделаны ещё в июне.
Так, во время второй волны необходимо будет ориентироваться на соблюдение покупателями социальной дистанции. Также надо будет ввести регулирование количества одновременно находящихся в помещении человек и соблюдать среди покупателей социальную дистанцию.
В торговых центрах надо будет как можно более чаще проводить санобработку, на входе посетителям предлагает раздавать одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства. Также надо будет сохранить обязательное ношение масок посетителями.
При соблюдении всех этих условий торговые центры можно будет не закрывать.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии экономики столицы. По его словам, ситуация возвращается к показателям до пандемии коронавируса.
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