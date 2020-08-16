Торговые центры просят не закрывать их на время второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/acf905b2-e01b-11ea-9952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский совет торговых центров попросил главу Минэка Максима Решетникова не закрывать ТЦ в случае второй волны коронавируса. Второй такой карантин центры могут не пережить.

К сентябрю убытки каждого торгового центра составят от 80 до 100 млн рублей. Вторая волна коронавируса, наступление которой предрекают осенью, может застать их в «обескровленном» состоянии, пишут «Известия».

На данный момент российские власти работают над рекомендациями для торговых центров, которые позволят продолжить их работу в условиях повышенной готовности. В них упор будет делаться на правила безопасности Роспотребнадзора, которые были сделаны ещё в июне.

Так, во время второй волны необходимо будет ориентироваться на соблюдение покупателями социальной дистанции. Также надо будет ввести регулирование количества одновременно находящихся в помещении человек и соблюдать среди покупателей социальную дистанцию.

В торговых центрах надо будет как можно более чаще проводить санобработку, на входе посетителям предлагает раздавать одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства. Также надо будет сохранить обязательное ношение масок посетителями.

При соблюдении всех этих условий торговые центры можно будет не закрывать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии экономики столицы. По его словам, ситуация возвращается к показателям до пандемии коронавируса.