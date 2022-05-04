ТК «Мультипро» купит «Вимм-Билль-Данн» ФАС разрешила производителю сыров ТК «Мультипро» приобрести «Вимм-Билль-Данн Напитки»

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Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила покупку компании «Вимм-Билль-Данн Напитки» производителем сыров ТК «Мультипро», сообщает ведомство в своём Telegram-канале. По мнению ФАС, данная сделка не ограничит конкуренцию на продуктовом рынке в России.

ФАС удовлетворила ходатайство заявителя. По мнению ведомства, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания, — говорится в сообщении.

Компания «Мультипро» занимается производством европейских сыров для розничной продажи и ресторанов быстрого питания. На сегодняшний день на двух заводах работают порядка 300 человек.

В начале марта компания PepsiCo — владелец «Вимм-Билль-Данн» приостановила продажу напитков в России. При этом не прекратился сбыт товаров первой необходимости, включая детское питание. Сообщалось, что организация не хочет уходить из России и ищет разные варианты ведения дел в стране.

В настоящее время «Вимм-Билль-Данн» является одним из лидеров российского рынка детского питания, а также молочных и других безалкогольных напитков.