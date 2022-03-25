Титов: отмена спецрежимов в ювелирной отрасли уничтожит малые предприятия

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением сохранить специальный налоговый режим для субъектов МСП в ювелирной отрасли. Спецрежим позволит сохранить тысячи рабочих мест и удержать цены на прежнем уровне, говорится с пресс-релизе, поступившем в NEWS.ru.

По данным реестра специального учёта Федеральной пробирной палаты, к 1 марта 2022 года в отрасли драгоценных металлов и камней были заняты 21 109 субъектов предпринимательской деятельности. Более 19 тысяч из них представляют малый и средний бизнес (микробизнес — 17 136, малый бизнес — 1899, средний бизнес — 264). В связи с новыми условиями в 2023 году свою деятельность могут прекратить более восьми тысяч предпринимателей, что приведёт к росту цен на продукцию, — предупреждает Титов.

С 1 января 2023 года, согласно поправкам от 09.03.2022 № 47 в Налоговом кодексе РФ, предприятия ювелирной отрасли лишаются возможности использовать упрощённую патентную и патентную системы налогообложения.

Отмечается, что отраслевые союзы из Калининградской, Тверской, Тюменской областей, Приморья, Удмуртии и Якутии обеспокоены возможным переходом отрасли на общую систему налогообложения. По их данным, это приведёт к неконкурентоспособности микро-, малого и среднего бизнеса в отрасли в сравнении с крупными ретейлерами (в том числе импортёрами ювелирных изделий), в частности небольшими предприятиями, которые занимаются народными художественными промыслами, обработкой драгметаллов и камней и их реализацией в небольших объёмах. Также есть беспокойство за смежные производства, на которых занимаются литьём ювелирных украшений, дизайном, 3D-моделированием и изготовлением на заказ.

Запрет использования спецрежимов катком прокатится по малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям. С крупными предприятиями, массово тиражирующими продукцию, конкурировать они не смогут. Несколько сотен тысяч человек окажутся под угрозой потери рабочих мест. В одной лишь Калининградской области обработкой янтаря занимаются более 600 компаний и ИП, переход на ОСНО сделает их бизнес-модель бессмысленной, — сказал Титов.

Он отметил, что отмена спецрежимов приведёт к большим социальным проблемам, однако он отметил, что пока неизвестно, получит ли бюджет дополнительные средства от поступлений НДС в этой сфере. Титов призвал решить вопрос с налогообложением как можно скорее.

Ранее Титов заявил, что для спасения агропрома нужно либо резко наращивать объём льготного кредитования, либо снижать ключевую ставку ЦБ. Титов посчитал бессмысленной высокую ключевую ставку в условиях укрепления рубля и обязательной продажи валютной выручки. Он также напомнил о давней идее прямого стимулирования потребления малообеспеченных слоёв населения, предложив ввести аналоги американских food stamps, а также субсидировать производство товаров, выделяемых по этим карточкам.