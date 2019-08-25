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Российские банки предупреждают граждан о новых видах мошенничества. Так, преступники при попытке похитить деньги с банковских карт россиян начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, которые часто звучат в СМИ.

При этом собеседники «Коммерсанта» отказались назвать фамилии, используемые мошенниками, чтобы не усугубить их репутационный ущерб.

Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются именем того или иного известного эксперта, тем самым, вызывая доверие у собеседника. После этого они рекомендуют сделать перевод средств на брокерский счёт псевдоинвестиционной компании, например в несуществующую «Альфакапиталкапитал», созвучную с УК «Альфа-Капитал». После удачной инвестиции псевдо-эксперт бесследно исчезал.

Вторая схема мошенничества — это звонки россиянам, в 1990-х годах вложившим средства в несуществующие инвестиционные платформы и желающим их вернуть. В этом случае псевдо-аналитик от имени банка предлагает свою помощь по возврату средств. Так, были случаи, когда мошенники предлагали гражданам вернуть средства, вложенные в Alldayoption, Binarium и GlobalFXm.

Кроме того, иногда мошенники звонят от имени компании «Глобал Инвестментс» со ссылкой на известных на рынке аналитиков, не имеющих к ней не малейшего отношения.

По словам заместителя гендиректора Zecurion Александра Ковалева, не исключено, что звонки о помощи вывести средства из «инвестиционных платформ» поступают от сотрудников этих платформ или от лиц, купивших у платформ базу.

Ранее News.ru писал о том, что телефонные мошенники заполучили денежные средства примерно трети россиян. Почти каждый десятый (9%) потерял значительную сумму. При этом только 4% респондентов обращались в правоохранительные органы. Обычно мошенничество ведётся с поддельного номера либо с ранее принадлежащего банку номера от лица сотрудника финансовой организации. Злоумышленники пытаются выяснить у жертв пароли или коды двухфакторной авторизации для входа в личный кабинет и/или подтверждения перевода денег.