https://static.news.ru/photo/dc14fd4c-c59b-11e9-931f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Телефонные мошенники заполучили денежные средства примерно трети россиян. Почти каждый десятый (9%) потерял значительную сумму.

При этом только 4% респондентов обращались в правоохранительные органы. Обычно мошенничество ведётся с поддельного номера либо с ранее принадлежащего банку номера от лица сотрудника финансовой организации. Злоумышленники пытаются выяснить у жертв пароли или коды двухфакторной авторизации для входа в личный кабинет и/или подтверждения перевода денег.

В качестве средств защиты 17% респондентов используют специализированное ПО, 37% — встроенные средства телефона (например, чёрные списки), а половина пользователей просто не отвечают на незнакомый номер. При этом каждый пятый опрошенный россиянин (21%) не применяет вообще никаких решений, выяснила «Лаборатория Касперского» в результате опроса.

Специалисты по борьбе с мошенничеством посоветовали пользователям перезвонить в банк самостоятельно по номеру, указанному на обратной стороне вашей карты, чтобы проверить подлинность обращения.

Ранее News.ru сообщил, что пользователи Apple стали целями новой фишинговой кампании. Мошенники пытались получить доступ к персональным данным и банковским счетам.

Злоумышленники в качестве инструмента использовали письма. В них они требовали от юзеров «верифицировать» персональные данные после недавнего восстановления доступа к Apple ID. Текст включал в себя ссылку на фишинговый сайт, замаскированный под официальную страницу Apple.