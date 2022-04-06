Таксопарки прогнозируют возвращение «бомбил»

Представители таксопарков считают, что из-за ухудшении условий ведения бизнеса в России могут вернуться «бомбилы». Также снизится безопасность поездок и ухудшится качество сервисов, сообщает РБК.

Участники рынка назвали проблемы, которые могут привести к сокращению их количества в стране. Это рост стоимости ОСАГО, повышение платежей по лизинговым договорам, рост цен на новые машины и запчасти, а также их дефицит. Ухудшают условия ведения бизнеса падение спроса на услуги такси, текучка кадров среди водителей, отсутствие роста цен на поездки и другие причины.

Уходить водителей из сферы услуги заставляет критичное подорожание запчастей и авто на фоне низкой стоимости поездок: шофёры практически остаются без денег. Ещё больше ухудшит положение водителей грядущий уход «Ситимобила», так как это сведёт к минимуму конкуренцию среди агрегаторов.

Представители таксопарков отмечают, что их деятельность превращается в убыточную. И в этих условиях они надеются только на поддержку агрегаторов и государства.

В противном случае уже скоро на рынке такси останутся одни «бомбилы», что убьёт сервис, а о безопасности перевозок вообще можно будет забыть окончательно, — приводит издание слова владельца таксопарка GDel Андрея Складчикова.

Ранее сообщалось, что агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекращает свою работу. До этой даты сервис будет доступным для заказа такси и аренды электросамокатов, а водители партнёров смогут получать заказы в приложении «Ситистарт».