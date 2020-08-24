Сыры и колбасы будут продавать по Интернету

Интернет-магазин по продаже собственной мясной продукции и сопутствующих товаров от партнёров открывает группа компаний «Дымов». Онлайн можно будет купить колбасы и деликатесы, а также сыры, соусы, бакалею и прочее.
Таким способом компания рассчитывает увеличить аудиторию клиентов и поднять продажи,
Объёмы производства компания не раскрывает. Выручка ООО «Дымовское колбасное производство» в прошлом году составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль 480,2 млн рублей. Эксперты, однако, не предрекают большого успеха идее с продаже мясных изделий по Интернету.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Самарской области выявили несколько крупных очагов африканской чумы свиней (АЧС). Заражённое мясо попало в один из местных цехов, где производят колбасу и пельмени.
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