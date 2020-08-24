Сыры и колбасы будут продавать по Интернету

https://static.news.ru/photo/122da026-e677-11ea-bb37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интернет-магазин по продаже собственной мясной продукции и сопутствующих товаров от партнёров открывает группа компаний «Дымов». Онлайн можно будет купить колбасы и деликатесы, а также сыры, соусы, бакалею и прочее.

Таким способом компания рассчитывает увеличить аудиторию клиентов и поднять продажи, пишут «Ведомости». В состав такого крупного производителя как ГК «Дымов» входят три мясоперерабатывающих завода в Москве, Московской области, Красноярске, свинокомплексы в Краснодарском крае и Ивановской области, молочные фермы в Красноярском крае и Владимирской области.

Объёмы производства компания не раскрывает. Выручка ООО «Дымовское колбасное производство» в прошлом году составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль 480,2 млн рублей. Эксперты, однако, не предрекают большого успеха идее с продаже мясных изделий по Интернету.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Самарской области выявили несколько крупных очагов африканской чумы свиней (АЧС). Заражённое мясо попало в один из местных цехов, где производят колбасу и пельмени.