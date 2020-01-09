Обмена ракетными ударами между США и Ираном оказалось недостаточно, чтобы обеспечить продолжительный рост нефтяным котировкам. Как только напряжение начало спадать, мировые цены вернулись с $70 за баррель к более привычному уровню в $65. Схожая картина наблюдалась в сентябре прошлого года, когда атака дронов на месторождения Саудовской Аравии лишь на несколько дней подняла стоимость барреля. Эксперты полагают, что в спокойных условиях цены на нефть в этом году не поднимутся выше $75, а достижение $100 возможно лишь в случае полномасштабного военного конфликта с перекрытием Ормузского пролива и повторению ударов по саудитам.

Ударный рост

Мировые цены на нефть марки Brent 9 января стабилизировались в районе $65 за баррель после скачка в первую неделю 2020 года до уровня $70. Одной из причин отката котировок стала информация об увеличении запасов сырья в Соединенных Штатах. По данным Управления по энергетической информации Минэнерго США, нефтяные резервы страны за неделю выросли на 1,2 млн баррелей и составили 431,1 млн.

Впрочем, эксперты полагают, что участников торгов в большей степени успокоило заявление президента США 8 января о том, что масштабной военной операции США против Ирана не планируется.

Дональд Трамп Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп выступил с примирительной речью, и рынок счел, что большой войны не будет, поэтому цена и ушла в низ. Сыграл расчет на деэскалацию конфликта, отметил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Между тем, именно действия США привели к тому, что в первые дни наступившего года сырьевые котировки рванули вверх. 3 января удар американских войск по багдадскому аэропорту привел к гибели иранского генерала Касима Сулеймани. В ожидании ответных действий Тегерана цены на нефть поднялись выше $70 за баррель.

Ответ последовал в ночь на 8 января, когда Иран выпустил 22 ракеты по иракским объектам, на которых базировались американские военные. Впрочем, никто из солдат США в ходе атаки не пострадал, ведь иранская сторона заранее предупредила о нападении.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов полагает, что ответный удар выглядел, скорее, как попытка сохранить лицо с обеих сторон, чем стремление нанести реальный урон. Полномасштабная война невыгодна Трампу, которому в этом году предстоят перевыборы на пост главы государства, считает эксперт. Такие новости, как обмен ракетными ударами между США и Ираном имеют лишь одномоментное влияние на мировой рынок, ведь спекулятивные скачки довольно быстро сходят на нет, поясняет Дроздов. Нормальный уровень цены нефти марки Brent сейчас составляет порядка $65 за баррель, там она и оказалась.В ближайшие несколько торговых сессий рынку нужно будет остыть, и цена останется в диапазоне $65 — $66,5, считает аналитик.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, пока ситуация в Персидском заливе развивается по наиболее мягкому для нефтяного рынка сценарию. Самый суровый вариант развития конфликта — если Иран хотя бы на неделю перекроет Ормузский пролив (через который проходит до 20% всего мирового экспорта нефти — NEWS.ru), и плюс нанесет удар по нефтяным объектам в других странах, например, в Саудовской Аравии — в этом случае цена сырья может дойти и до $100 за баррель, подчеркнул Юшков. При этом он отмечает, что на уровне $100 нефтяные котировки в любом случае долго не продержатся, потому что при таких ценах США быстро нарастят свою добычу и заполнят рынок дополнительными объемами сырья.

Нефтяной потолок

Попытка нефтяных котировок зацепиться на уровень $70 за баррель стала второй за последние полгода. Первая произошла в середине сентября после атаки дронов на крупнейшие нефтяные объекты Саудовской Аравии — НПЗ «Абкайк» и месторождение «Хурайс». В результате нападения добыча сырья у крупнейшей страны-экспортера снизилась более чем в двое — на 5,7 млн баррелей в сутки, что составляет почти 5% всего мирового производства нефти.

Мировые цены тогда отреагировали ростом почти на $10 и приблизились к отметке $70 за баррель. Впрочем, на этом уровне котировки продержались лишь несколько дней, а спустя две недели снова вернулись к $60.

Хурайс saudiaramco.com

Уровень $70 — $71 за баррель в настоящее время — потолок для нефтяных котировок, полагает Дроздов. Он прогнозирует, что в течение этого года стоимость сырья будет колебаться в диапазоне $60-$71 с возможным снижением к отметке $55.

При этом Сергей Суверов отмечает, что $70 за баррель — важный психологический уровень, преодолеть который можно лишь в случае успешного заключения торгового соглашения между США и Китаем. Если конфликт Вашингтона и Тегерана будет преодолен, то следующим важным событием для рынка станет заключение первой фазы торговой сделки Вашингтона и Пекина, говорит он. Это будет позитивным сигналом для нефти, чьи котировки смогут закрепиться выше $70. Аналитик подчеркнул, что не уверен в том, что в 2020 году цены пойдут выше $75.

Напомним, в середине декабря США и КНР пришли к соглашению по первой части торговой сделки. Стороны отказались от введения новых пошлин, при этом Вашингтон обязался снять часть уже имеющихся тарифов, а Пекин нарастить закупки продовольствия из Соединённых Штатов. Договор может быть подписан в ходе визита китайской делегации в США 13-15 января, сообщил официальный представитель министерства коммерции КНР Гео Фэн.

Другим важным фактором, влияющим на мировые цены на нефть стали действия по сокращению её добычи участниками ОПЕК+, отмечают эксперты. 1 января вступила в силу ранее достигнутая договоренность о дополнительном снижении производства на 500 тыс. баррелей в сутки.

Сергей Суверов оценивает, что без этого решения сырьевые котировки торговались бы сейчас в районе $60 за баррель. В свою очередь, Игорь Юшков считает, что, если конфликт между Ираном и США не усилится, стоимость нефти все равно придет к $60 за баррель.

Такой уровень вполне устраивает Россию, поскольку позволяет исполнять бюджет без дефицита и пополнять резервные фонды, резюмировал специалист.