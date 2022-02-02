Суд ЕС отклонил иск PGNiG об отмене решения по делу против «Газпрома»

Европейский суд юстиции отказал польской энергетической компании PGNiG в отмене решения Еврокомиссии по антимонопольному делу в отношении «Газпрома». Об этом говорится в постановлении на сайте суда. Также суд вынес ещё одно постановление, в котором по процессуальным причинам отменил решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG на монопольные практики «Газпрома».

Суд общей юрисдикции отклоняет иск, поданный против решения Еврокомиссии по обязательствам «Газпрома» для решения проблем конкуренции, поднятых [Еврокомиссией] в отношении национальных рынков оптовых поставок газа в страны Восточной и Центральной Европы, — отмечается в документе.

Также отмечается, что в оценке польской компании Еврокомиссия подошла к решению вопроса без должной осмотрительности, заняв свою позицию «в явном противоречии с собранными доказательствами, а также с нарушением ряда процессуальных норм права ЕС».

Ранее «Газпром» подал в Арбитражный суд Стокгольма иск, в котором требует повышения цены на газ для Польши, поставляемый по Ямальскому контракту. В PGNiG пояснили, что «Газпром» ожидает повышения контрактной цены задним числом, в рамках заявок «Газпрома» на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года«. Председатель правления польского газового монополиста Павел Маевский назвал требования российской стороны «совершенно необоснованными». В «Газпром экспорте» подтвердили подачу иска.