Строительство газопровода «Северный поток‑2» завершено на три четверти. В данный момент инженерные работы ведутся в России и Германии.
По дну Балтийского моря в водах РФ, Финляндии, Швеции и ФРГ проложено 1855 магистрали. Стартовал финальный этап монтажа конструкций,
Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2». Политик подчеркнул, что в антироссийских ограничениях видны экономические интересы США.