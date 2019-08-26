Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Строительство газопровода «Северный поток‑2» завершено на три четверти. В данный момент инженерные работы ведутся в России и Германии.

По дну Балтийского моря в водах РФ, Финляндии, Швеции и ФРГ проложено 1855 магистрали. Стартовал финальный этап монтажа конструкций, говорится на сайте оператора проекта.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2». Политик подчеркнул, что в антироссийских ограничениях видны экономические интересы США.

News.ru в соцсетях