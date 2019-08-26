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Рост реальной заработной платы в России в третьем квартале текущего года достигнет показателя в 3-3,5% в годовом выражении.

Согласно данным Центробанка, за июль и июнь доходы граждан РФ в реальном выражении увеличились на 2,9 и 3,5% соответственно. Ранее News.ru писал, что майские указы президента РФ о повышении зарплат...