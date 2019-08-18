https://static.news.ru/photo/b133f074-c1fe-11e9-82ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2».

Политик подчеркнул, что в антироссийских ограничениях видны экономические интересы США, но он не видит никаких изменений к лучшему в связи с санкциями.

Но я вижу, как их обходят, как из-за них страдают наши отношения с Россией, которые до сих пор были положительными, — цитирует Кречмера B.Z .

Как писал News.ru ранее, попытки Соединённых Штатов помешать строительству газопровода «Северный поток — 2» напоминают провал с подобной инициативой в начале 1980-х годов бывшего президента США Рональда Рейгана. Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна сообщает Bloomberg.