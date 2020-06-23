Страховки от коронавируса оказались нерабочими

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Центробанк выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на письмо регулятора, Банк России провёл мониторинг и анализ таких полисов. В некоторых случаях договоры содержат взаимоисключающие положения, из-за которых клиент может получить отказ в выплате или отсрочку по компенсации.

Нередко правила страхования давали возможность отказать заболевшему страхователю в выплате страхового возмещения либо задержать эту выплату при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия, — цитирует агентство сообщение регулятора.

Центробанк предупреждает участников рынка, что полисы с такими условиями являются недопустимыми. Кроме того, регулятор предупреждает потребителей о риске покупки таких полисов.

Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Однако некоторые участники рынка признают это неэтичным.

Как ранее писал NEWS.ru, страховые компании несут порядочные убытки по ОСАГО и каско в период самоизоляции. Размер средней выплаты по каско в апреле вырос на 28% в Москве по сравнению с мартом. Такое явление наблюдалось ещё до карантина: к примеру, в феврале рост выплат составил 14%. По ОСАГО в марте средний размер выплат вырос на 21%, в апреле — на 48%.