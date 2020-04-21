Стоимость нефти Brent впервые с 30 марта опустилась ниже $22 за баррель

https://static.news.ru/photo/509d85ee-83b0-11ea-bebe-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 14,39% к уровню закрытия предыдущих торгов — до $21,89 за баррель. Об этом свидетельствуют данные площадки на 11:39.

В последний раз нефть сорта Brent находилась ниже $22 за баррель 30 марта этого года. В то же время июньские фьючерсы нефти WTI дешевеют на 5,78% — до $19,25 за баррель, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что накануне Нью-Йоркская биржа завершила торги на майские фьючерсы на нефть марки WTI. Контракты подешевели на 300%. К закрытию биржи они оценивались в минус $37,63.