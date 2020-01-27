https://static.news.ru/photo/101ae1b6-404d-11ea-a9bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из всех видов мяса больше всего в России за минувший год подорожала баранина (кроме бескостного мяса). С декабря 2018 года стоимость за килограмм продукта повысилась на 13% и составила 422 рубля. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

В конце прошлого года выгоднее всего приобрести баранину на кости можно было в Забайкальском крае (319 рублей) и Туве (331). Дороже всего — на Чукотке (801) и в Магаданской области (645).

Стоимость килограмма говядины (кроме бескостного мяса) за 12 месяцев повысилась почти на 6% и составила 350 рублей. В декабре самая низкая цена на неё была зафиксирована в Туве (266 рублей) и Тамбовской области (305), самая высокая — в Камчатском крае (554) и на Чукотке (497).

Мясо индейки за год выросло в цене на 4% — с 362 до 376 рублей за килограмм. Самая низкая стоимость на него в декабре 2019 года была зафиксирована в Мордовии (244), а самая высокая — в Сахалинской области (492).

Бескостная говядина за минувшие 12 месяцев поднялась в цене на 2% — с 482 до 491 рубля. В конце прошлого года дешевле всего приобрести килограмм этого продукта можно было в Дагестане (366), дороже всего — на Чукотке (691).

Меньше всего подорожали куриные окорочка — на 1%. Их средняя стоимость составила 171 рубль за килограмм. В декабре выгоднее всего покупать этот вид мяса было в Чечне (138), а самая затратная покупка ждала жителей Чукотки (269).

Средняя стоимость свинины за минувший год, в свою очередь, снизилась с 275 до 265 рублей за мясо на кости и с 369 до 357 рублей за бескостное. Самая низкая цена на первый продукт была зафиксирована в Чувашии (210), самая высокая — на Чукотке (565). Что касается бескостной свинины, то дешевле всего приобрести её можно было в Адыгее (275), дороже всего — на Чукотке (705).

Как ранее писал NEWS.ru, по оценкам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в 2020 году россияне могут ожидать снижения цен на мясо. В частности, речь идёт о свинине.