Цена нефти, которая добывается в Мексике, опустилась до $18,78. Отмечается, что стоимость барреля опустилась до минимума впервые за 18 лет. Об этом
Финансисты связывают такое сильное падение стоимости нефти с угрозой распространения нового типа коронавируса в мире и его влиянием на мировую экономику.
Кроме того, курс национальной валюты Мексики обновил исторический минимум к американскому доллару.
Ранее NEWS.ru писал о том, что стоимости нефти Brent упала ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года.
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