https://static.news.ru/photo/4d2d994e-68bc-11ea-901b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена нефти, которая добывается в Мексике, опустилась до $18,78. Отмечается, что стоимость барреля опустилась до минимума впервые за 18 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Финансисты связывают такое сильное падение стоимости нефти с угрозой распространения нового типа коронавируса в мире и его влиянием на мировую экономику.

Кроме того, курс национальной валюты Мексики обновил исторический минимум к американскому доллару.

Ранее NEWS.ru писал о том, что стоимости нефти Brent упала ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года.