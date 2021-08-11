Стоимость газа побила очередной рекорд на бирже

Цена сжиженных углеродных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в очередной раз побила рекорд, подскочив на 4,7%. Об этом свидетельствуют итоги торгов, которые состоялись 11 августа.

Отмечается, что стоимость СУГ по территориальному индексу Европейской части России поднялась до отметки 53 353 рубля за тонну. При этом с начала текущего года цена энергетического ресурса увеличилась более чем в два раза.

Увеличение стоимости СУГ происходит на фоне срыва прямых железнодорожных поставок по всем направлениям со стороны компании «Газпром газонефтепродукт холдинг». Также даёт о себе знать и недавний взрыв, произошедший на заводе по подготовке конденсата под Новым Уренгоем.

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ценах на нефтепродукты поручил Минэнерго принять меры для стабилизации цен на внутреннем рынке. При этом они должны носить рыночный характер, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что «Газпром» начал приостанавливать поставки СУГ на неопределённый срок. В компании также заявили о желании возобновить перевозки энергетического ресурса во второй половине августа.