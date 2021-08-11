Стоимость газа побила очередной рекорд на бирже

Цена сжиженных углеродных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в очередной раз побила рекорд, подскочив на 4,7%. Об этом свидетельствуют итоги торгов, которые состоялись 11 августа.
Отмечается, что стоимость СУГ по территориальному индексу Европейской части России
Увеличение стоимости СУГ происходит на фоне срыва прямых железнодорожных поставок по всем направлениям со стороны компании «Газпром газонефтепродукт холдинг». Также даёт о себе знать и недавний взрыв, произошедший на заводе по подготовке конденсата под Новым Уренгоем.
Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ценах на нефтепродукты поручил Минэнерго принять меры для стабилизации цен на внутреннем рынке. При этом они должны носить рыночный характер, подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что «Газпром» начал приостанавливать поставки СУГ на неопределённый срок. В компании также заявили о желании возобновить перевозки энергетического ресурса во второй половине августа.